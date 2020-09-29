Рязанцам напомнили о получении выплат на карту «Мир»

Изменения вступят в силу с 1 октября.

Рязанцам напомнили о получении выплат на карту «Мир» с 1 октября, сообщил сайт регионального правительства.

Речь идет о пособиях лицам, имеющим детей, ежемесячных выплатах при рождении третьего ребенка или последующих детей и на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, а также выплатах гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Гражданам, у которых деньги перечисляются на банковский счет без выпуска любой платежной банковской карты, пособия будут зачисляться на счет также без изменений.

Гражданам, у которых есть рабочая карта «Мир», но средства перечисляются на иные платежные системы (MasterCard, Visa и т. д. ), деньги будут перечисляться на карту «Мир» автоматически.

Гражданам, у которых деньги перечисляются на карты других платежных систем, кредитные организации откроют новые счета для зачисления выплат на карту «Мир».

Информация об открытии карты «Мир» и переводе денег отразится в личном кабинете в приложении «Сбербанк-онлайн».