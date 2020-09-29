Рязанца объявили в розыск из-за миллионного долга

Приставы разыскивают Андраника Мелконяна.

Рязанца объявили в розыск из-за миллионного долга. Об этом сообщил сайт регионального УФССП.

Приставы разыскивают Андраника Мелконяна. Он задолжал 917 тысяч рублей на содержание своей несовершеннолетней дочери.

Его объявили в розыск, так как он не выходит на связь и не проживает месту регистрации, а именно в поселке Милославское.