Россиянам назвали условия новых ограничений из-за коронавируса

В России за истекшие сутки выявлено 8 232 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, заявила, что при дальнейшем росте количества случаев коронавируса COVID-19 в России могут быть введены новые ограничения, передает РИА Новости.

Руженцова уточнила, что меры по ограничению контактов граждан будут рассмотрены, если количество свободных коек окажется меньше 30 процентов от коечного фонда.

Эксперт добавила, что в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции.