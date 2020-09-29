Россиянам назвали условия новых ограничений из-за коронавируса
В России за истекшие сутки выявлено 8 232 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа.
Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, заявила, что при дальнейшем росте количества случаев коронавируса COVID-19 в России могут быть введены новые ограничения,
Руженцова уточнила, что меры по ограничению контактов граждан будут рассмотрены, если количество свободных коек окажется меньше 30 процентов от коечного фонда.
Эксперт добавила, что в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции.