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Россиянам дали пять советов по защите от вирусов
Их перечислил отоларинголог Владимир Зайцев.

С наступлением сезона ОРВИ, включая коронавирус, россиянам следует соблюдать несколько правил для защиты организма. Их перечислил отоларинголог Владимир Зайцев, передает РИА Новости.

Во-первых, нужно больше пить. По словам врача, вирусы активно разрушаются, если человек пьет много жидкости.

Также он посоветовал обеспечить организм достаточным количеством витамина С. Для этого стоит употреблять киви, имбирь, цитрусовые или квашеную капусту.

Третий совет врача — регулярно добавлять в кувшин воды половину лимона. Такую воду необходимо пить небольшими глотками между приемами пищи.

Кроме этого, стоит добавлять в рацион достаточное количество зелени. При первых признаках ОРВИ Зайцев посоветовал сразу обращаться ко врачу.