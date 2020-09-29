Россиян предупредили о рисках использования смарт-часов

Данные с умных часов могут утекать как через интернет, так и через Bluetooth.

Эксперт заявил, что основной проблемой смарт-часов являются их слабые системы безопасности. Умные часы могут быть подвержены взлому, передает «Фан».

Смарт-часы не имеют регулярных обновлений систем безопасности, из-за чего в устройстве могут быть опасные уязвимости.

Данные с умных часов могут утекать как через интернет, так и через Bluetooth. С помощью Bluetooth злоумышленники могут получить полный контроль над устройством.