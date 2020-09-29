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Роспотребнадзор отчитался о рейдах в рязанских ТЦ
Всего проверили 184 объекта.

Роспотребнадзор отчитался о рейдах в рязанских ТЦ. Об этом сообщил сайт ведомства.

Всего проверили 184 объекта. Это предприятия розничной торговли, общественного питания, сферы услуг и ночные клубы.

Специалисты смотрели на наличие масок и перчаток у сотрудников, применение дезинфицирующих средств, социальную дистанцию покупателей.

В результате выявлено 18 нарушений. Рязанцам грозят штрафы:

  • гражданам в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
  • должностным лицам — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей;
  • лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
  • юрлицам — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.