Роспотребнадзор отчитался о рейдах в рязанских ТЦ
Всего проверили 184 объекта.
Роспотребнадзор отчитался о рейдах в рязанских ТЦ. Об этом сообщил
Всего проверили 184 объекта. Это предприятия розничной торговли, общественного питания, сферы услуг и ночные клубы.
Специалисты смотрели на наличие масок и перчаток у сотрудников, применение дезинфицирующих средств, социальную дистанцию покупателей.
В результате выявлено 18 нарушений. Рязанцам грозят штрафы:
- гражданам в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- должностным лицам — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей;
- лицам, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
- юрлицам — от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.