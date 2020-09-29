Роспотребнадзор отчитался о рейдах в рязанских ТЦ

Всего проверили 184 объекта.

Роспотребнадзор отчитался о рейдах в рязанских ТЦ. Об этом сообщил сайт ведомства.

Всего проверили 184 объекта. Это предприятия розничной торговли, общественного питания, сферы услуг и ночные клубы.

Специалисты смотрели на наличие масок и перчаток у сотрудников, применение дезинфицирующих средств, социальную дистанцию покупателей.

В результате выявлено 18 нарушений. Рязанцам грозят штрафы: