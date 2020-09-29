Путин планирует сделать прививку от COVID-19 — Песков
По словам Пескова, вакцинация позволит «понизить уровень мер эпидемиологической предосторожности».
Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса. Об этом журналистам во вторник, 29 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
По словам Пескова, вакцинация позволит «понизить уровень мер эпидемиологической предосторожности». Он отметил, что в случае с президентам действуют особые меры, и Путин уже «сам заявил, что он думает о прививке».