Путин планирует сделать прививку от COVID-19 — Песков

По словам Пескова, вакцинация позволит «понизить уровень мер эпидемиологической предосторожности».

Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса. Об этом журналистам во вторник, 29 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, вакцинация позволит «понизить уровень мер эпидемиологической предосторожности». Он отметил, что в случае с президентам действуют особые меры, и Путин уже «сам заявил, что он думает о прививке».