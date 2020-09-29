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Первые партии вакцины от коронавируса поступили во все регионы
Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Первые партии вакцины от коронавируса поступили во все регионы. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Глава ведомства уточнил, что эти поставки тестовые из-за того, что логистическая цепочка была новой.

«Препарат хранится при низких минусовых температурах для того, чтобы отработать эту логистическую цепь и обучить персонал, подготовить системы хранения», — объяснил Мурашко на совещании президента с членами правительства.