Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8176 человек.
Во вторник, 29 сентября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8176 человек в
- Рязани — 4255 случаев,
- Рязанском районе — 380,
- Ряжске — 234,
- Рыбном — 210,
- Касимове — 203,
- Скопине — 200,
- Сасове — 188,
- Новомичуринске — 158,
- Шиловском районе — 149,
- Рыбновском районе — 145,
- Скопинском районе — 141,
- Клепиковском районе — 132,
- Касимовском районе — 131,
- Спасском районе — 126,
- Михайловском районе — 124,
- Шилове — 99,
- Михайлове — 87,
- Александро-Невском — 71,
- Сараевском районе — 66,
- Александро-Невском районе — 56,
- Сасовском районе — 56,
- Старожиловском районе — 53,
- Пронском районе — 51,
- Шацком районе — 51,
- Кораблине — 50,
- Сапожке — 47,
- Спасске-Рязанском — 46,
- Старожилове — 46,
- Захаровском районе — 44,
- Сараях — 44,
- Пронске — 40,
- Шацке — 40,
- Ряжском районе — 39,
- Милославском районе — 38,
- Чучкове — 35,
- Кораблинском районе — 33,
- Спас-Клепиках — 33,
- Милославском — 32,
- Чучковском районе — 32,
- Захарове — 29,
- Ухолове — 29,
- Ермишинском районе — 25,
- Кадоме — 21,
- Путятине — 21,
- Путятинском районе — 21,
- Ермиши — 20,
- Сапожковском районе — 12,
- Ухоловском районе — 12,
- Пителинском районе — 9,
- Кадомском районе — 6,
- Пителине — 6.