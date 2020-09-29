Мордовских близнецов-рецидивистов поймали в Рязани с наркотиками

Ранее мужчин неоднократно судили.

Мордовских близнецов-рецидивистов поймали в Рязани с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали братьев при силовой поддержке сотрудников СОБР регионального Управления Росгвардии после того, как те нашли «закладку». У одного из них при себе было около грамма запрещенных веществ, у другого — более девяти.

38-летних мужчин ранее неоднократно судили за кражи, грабеж, разбойное нападение и вымогательство. Каждый из них провел в местах лишения свободы суммарно более 15 лет. В прошлом году близнецы примерно в одно и то же время освободились из тюрьмы.

«Один из братьев позиционирует себя как лидер криминальной среды, о чем сообщает на своем аккаунте в соцсети», — отметила пресс-служба рязанского УМВД.

По предварительной информации, рецидивисты около месяца назад переехали в арендованный в Рязанской области дом. Он стали употреблять «синтетику» и искали возможность купить наркотики.

На злоумышленников завели дела по части 2 статьи 228 УК. Им грозит до десяти лет тюрьмы.