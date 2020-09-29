Минздрав оценил ситуацию с койками для больных COVID-19
В период высокой заболеваемости коронавирусом в стране развернули 184 тысячи коек.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов оценил ситуацию с койками для больных COVID-19. По его словам, сейчас занято 90% мест, при необходимости медики переведут из резерва дополнительные койки,
Кузнецов призвал граждан соблюдать меры безопасности и при первых симптомах болезни обращаться к врачам.
В период высокой заболеваемости коронавирусом в стране развернули 184 тысячи коек.