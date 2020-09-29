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Минздрав оценил ситуацию с койками для больных COVID-19
В период высокой заболеваемости коронавирусом в стране развернули 184 тысячи коек.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов оценил ситуацию с койками для больных COVID-19. По его словам, сейчас занято 90% мест, при необходимости медики переведут из резерва дополнительные койки, передает РИА Новости.

Кузнецов призвал граждан соблюдать меры безопасности и при первых симптомах болезни обращаться к врачам.

В период высокой заболеваемости коронавирусом в стране развернули 184 тысячи коек.