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Минтруд запланировал увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей
На эти цели потребуется около 95 миллиардов рублей.

Минтруд запланировал увеличить выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. На эти цели потребуется около 95 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.

В 2020 году установили ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет. Минтруд планирует увеличить их размер до регионального прожиточного минимума на ребенка. На увеличенные выплаты могут претендовать семьи, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при пособии в половину прожиточного минимума на ребенка.