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Любимов поручил оперативно подготовиться к отопительному сезону
Тепло начнет поступать 28 сентября.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил обеспечить готовность к отопительному сезону в самое ближайшее время. Об этом он сказал на заседании регионального правительства во вторник, 29 сентября.

Глава региона подчеркнул, что этому вопросу уделяется повышенное внимание, совместно с Ростехнадзором и муниципалитетами ведется целенаправленная работа, которая позволяет обеспечивать своевременную подготовку к зиме. Любимов призвал соблюдать установленные сроки подготовки.

Кроме того, губернатор отметил, что стоит задача за четыре года привести сферу теплоэнергетики в полный порядок, для чего ежегодно выделяются средства в рамках семилетнего плана работ по капитальному ремонту соответствующей инфраструктуры.

Любимов поручил главам муниципальных образований продолжить и активизировать работу по взысканию задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы.

По словам губернатора, низкий процент собираемости, а в отдельных районах он снизился до 70%, негативно отражается на состоянии предприятий этой сферы, на возможности обеспечивать необходимые ремонты и мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов доложил, что в целом регион к прохождению отопительного сезона готов. Общий объем средств, направленных в текущем году на подготовку к зиме, составил 6,2 млрд. рублей. Из областного бюджета выделили 200 млн. рублей на капитальный ремонт пяти км магистральных теплосетей и дополнительно 35 млн. рублей на реконструкцию этих коммуникаций на улице Зубковой.

Муниципальные образования региона получили 50 млн. рублей на капремонт котлов и котельного оборудования, замену тепловых сетей, ремонт систем отопления объектов социальной сферы.

Мэр областного центра Елена Сорокина отметила высокие темпы и качество подготовительной работы, и сообщила, что принято решение начать отопительный сезон с 28 сентября в учреждениях соцсферы, остальные объекты начнут получать тепло с 1 октября.