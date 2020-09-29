Калужского подростка осудили за кражу бутылки виски

Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно.

Калужского подростка осудили за кражу бутылки виски, передает «Regnum» со ссылкой региональное СУ СК России.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Установлено, что 15-летний юноша пришел в продуктовый магазин, взял со стеллажа бутылку виски и спрятал под одежду, после чего попытался пройти мимо кассы.

Сотрудники магазина остановили молодого человека и потребовали вернуть товар. Калужанин стал сопротивляться, ударил одного из сотрудников магазина, однако персоналу удалось остановить его и забрать похищенное.

Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно.