Энергетики с начала года ввели в работу более 2200 километров линий электропередачи

Большие объемы работ предусмотрены инвестпрограммой в рамках концепции цифровой трансформации.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию инвестиционных программ. За 8 месяцев 2020 года энергетики ввели в эксплуатацию 2 275 километров линий электропередачи и 239 МВА трансформаторной мощности. Объем инвестиций в эти проекты составил 6,951 миллиардов рублей.

«Мы нацелены на то, чтобы своевременно и в полном объеме реализовать все ключевые проекты инвестпрограммы, несмотря на внешние обстоятельства. Для нас это вопрос принципиальный, поскольку ввод в работу новых объектов и мощностей является ключевым условием для опережающей модернизации электросетевого комплекса, дальнейшего динамичного социально-экономического развития 20 регионов страны», — подчеркнул глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Большие объемы работ предусмотрены инвестпрограммой в рамках концепции цифровой трансформации. Часть из них уже завершена. В числе наиболее крупных и значимых проектов — строительство и запуск цифровой подстанции 110 кВ «Спутник» установленной мощностью 80 МВА в Коминтерновском районе города Воронежа. Подстанция обеспечит мощностью жилые комплексы, где будет проживать 27 тысяч человек, одну из крупнейших в России школ на 2 860 учащихся, а также поликлиники на 1 100 пациентов и станции скорой помощи, возводимые в Северном микрорайоне Воронежа.

Еще один значимый проект цифровой трансформации реализован в Костромской области — здесь запущен в эксплуатацию цифровой Центр управления сетями (ЦУС). Диспетчеры филиала «Костромаэнерго» в режиме онлайн контролируют из ЦУС работу около 24 тысяч километров линий электропередачи, анализируют параметры качества электроэнергии и текущие данные о напряжении у потребителя.

В Белгородской области реализован масштабный проект автоматизации распределительной сети. Энергетики филиала создали систему дистанционного управления 37 воздушными линиями электропередачи 6-10 кВ в Белгородском, Яковлевском и Валуйском районах. На наиболее протяженных и значимых участках воздушных линий были установлены более 200 интеллектуальных коммутационных аппаратов, которые в режиме реального времени будут обеспечивать мониторинг состояния сети, а в случае аварийных ситуаций — мгновенно отключать поврежденный участок и резервировать большую часть нагрузки.

Еще два проекта распределенной автоматизации реализовали энергетики филиалов «Кировэнерго» и «Брянскэнерго» на базе Юрьянского и Брянского цифровых РЭС. Кроме того, специалисты брянского филиала проложили около 17 километров кабельной линии и выполнили техперевооружение подстанции 110/6 кВ «Советская» для технологического присоединения строящегося в Брянске Дворца единоборств.

Энергетики филиала «Смоленскэнерго» завершили работы по увеличению мощности подстанции 110/35/10 кВ «Козино». Это позволило повысить надежность электроснабжения потребителей микрорайона Алтуховка г. Смоленска и создать возможности для новых присоединений. Подстанция «Козино» в ближайшем будущем станет цифровой. В Сафоновском районе смоленские энергетики провели техперевооружение подстанции 110/35/6 кВ «Горная», питающей ряд промышленных и социальных объектов, в числе которых — ОГБУЗ «Областная больница медицинской реабилитации».

В Ивановской области для обеспечения технологического присоединения к электросетям важного социального объекта — детского сада в деревне Беляницы Ивановского района энергетики построили четыре воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ и0,4 кВ и установили новую комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.