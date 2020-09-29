Эксперты рассказали, какими презервативами чаще пользуются рязанцы

Самыми популярными презервативами в России оказались изделия Durex.

Исследователи сервиса «Яндекс. Маркет» выяснили, какими презервативами чаще всего пользуются рязанцы. Особой популярностью пользуются ароматические контрацептивы. Об этом пишет газета « Известия ».

Самыми популярными презервативами в России оказались изделия Durex, на втором месте— бренд Contex, а на третьем — MY.SIZE.

Эксперты выяснили, что в среднем россияне готовы потратить на презервативы около 550 рублей.

При этом традиционно спрос начинает расти с наступлением холодов. Особой популярностью среди россиян презервативы пользуются в новогодние праздники и в феврале, накануне Дня всех влюбленных.