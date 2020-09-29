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Двоих рязанцев осудили за жестокое убийство в гараже
Один из подсудимых вину не признал.

Двоих рязанцев осудили за жестокое убийство в гараже, которое произошло в феврале 2018 года. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Мужчину заманили в гараж под видом встречи с одним из подсудимых, которого потерпевший искал из-за хищения у него более полумиллиона рублей. Подсудимые до смерти забили рязанца молотком. Они нанесли ему не менее 30 ударов по голове. Тот пытался сопротивляться, но только успел только ранить одного из напавших резиновой пулей из «травматического» револьвера.

Тело мужчины вывезли в Михайловский район. Его закопали в овраге, а машину с имуществом спрятали в Скопинском районе у родственников одного из подсудимых.

Похищенное оружие и молоток они выбросили. У погибшего мужчины списали деньги с банковских карт, а также хотели «заложить» паспорт транспортного средства погибшего через знакомого риэлтора.

Один из подсудимых вину не признал. Второй пояснил, что сам оборонялся от действий потерпевшего.

Мужчинам назначили 20 и 19 лет колонии строгого режима соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.