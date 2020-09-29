Двоих нижегородских подростков обвинили в жестком избиении таксиста

От полученных травм мужчина скончался.

Двоих нижегородских подростков обвинили в жестком избиении таксиста, после которого он умер, и угоне машины. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил региональный следком.

По версии следствия, рано утром 30 августа возле Автозаводского универмага пьяные 17-летние подростки нанесли таксисту множественные удары руками и ногами по голове и телу, а затем угнали его автомобиль. Они попали в ДТП и бросили машину.

8 сентября 52-летний таксист умер от полученных травм.

На подростков завели дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Оно соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным по факту угона автомобиля.