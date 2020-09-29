Для жителей Борок изменят маршруты автобусов после перекрытия моста у цирка

В понедельник, 28 сентября, жители поселка Борки встретились с рязанской мэрий и обсудили изменение схемы движения автобусов, которое введут после перекрытия моста у цирка. Об этом сообщил
Местные жители попросили пересмотреть схему движения автобусов маршрута №11 для того, чтобы обеспечить доступность школ №№6 и 7, а также Дворца детского творчества.
Рязанцы предложили пустить маршрут через Соборную улицу, Кремлевский вал и улицу Грибоедова.
Мэрия отметила целесообразность решения. Во время перекрытия моста автобусы будут следовать по предложенному пути.
Также жители Борок предложили изменить маршрута №10 и пустить его через остановку «Дом художника». Этот вопрос пообещали рассмотреть.
Напомним, ранее в мэрии рассказали, как изменится расписание транспорта после перекрытия моста у цирка.