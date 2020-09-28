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Юрист рассказала, кому в Рязани положены двойные пенсии
Возможность получения сразу двух пенсий указана в законе «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

Адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежды Ермолаева рассказала агентству «Прайм», кому положены двойные пенсии. По ее словам, такие выплаты могут получать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной, обладатели знака «Житель блокадного Ленинграда», а также родители и вдовы военных, погибших на службе.

По словам Ермолаевой, возможность получения сразу двух пенсий указана в законе «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Так, например, двойная пенсия (по старости и страховая) положена тем, кто получил инвалидность вследствие военной травмы. Как отметила юрист, вдовы погибших на службе военных могут претендовать на двойные выплаты, если не вступили в новый брак.