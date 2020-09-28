В Рязани поймали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск
Мужчин передали инициаторам розыска.
В Рязани поймали троих мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом в понедельник, 28 сентября,
45-летний житель Краснодарского края скрывался от сотрудников МВД Мордовии, которые объявили его в розыск по подозрению в совершении умышленного повреждения чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК).
Полицейские также задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах: 42-летнего жителя Рязанской области и 29-летнего жителя Михайлова.
Мужчин передали инициаторам розыска.