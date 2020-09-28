В Рязани педофилу отказали в смягчении приговора

Мужчину приговорили к 12 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

В Рязани педофилу отказали в смягчении приговора. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда.

33-летнего жителя Рязани признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Мужчину приговорили к 12 годам и 10 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.

Гражданский иск о компенсации морального вреда суд удовлетворил частично.