В мэрии прокомментировали инцидент с разгромившими парк в Приокском подростками

В ночь на понедельник, 28 сентября, рязанские подростки разгромили парк Гагарина в Приокском.

В мэрии прокомментировали инцидент с разгромившими парк в Приокском подростками.

В администрации сообщили, что по данному факту управление благоустройство подало заявление в правоохранительные органы. В настоящий момент территорию привели в порядок.

Ранее в сети появились фото с места задержания подростков. Также установлены их личности.