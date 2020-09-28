В мэрии объяснили толпу учеников у входа в школу перед началом урока

Речь идет о школе №13.

В мэрии объяснили толпу учеников у входа в школу №13 перед началом урока. Столпотворение детей сфотографировали утром в понедельник, 28 сентября.

В школе есть два входа. В центральный запускают 250 учеников 1-3 классов. Из них 60 привозят на школьном автобусе. Как пояснили чиновники, утром 28 сентября толпа детей собралась из-за одновременного прибытия рейсового (№ 13) и школьного автобусов.

«Руководству школы указано на необходимость неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, проведения четкой информационно-разъяснительной работы с учащимися и их родителями и принятия конструктивного решения по вопросу пропускного режима в каждом конкретном случае», — добавили в мэрии.