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В Магадане учителя физкультуры осудили за совращение школьниц
57-летнего мужчину признали виновным в развращении пяти восьмилетних девочек.

В Магадане учителя физкультуры осудили за совращение школьниц. Его приговорили к 13 годам тюрьмы и запретили преподавать в течение десяти лет после освобождения, передает РИА Новости.

57-летнего мужчину признали виновным в развращении пяти восьмилетних девочек. Пострадавшие утверждали, что на уроках педагог прикасался к их интимным местам и залезал под одежду.

Учитель на судебном процессе заявил, что пытался страховать девочек во время выполнения упражнений. После суда он рассказал РИА Новости, что его оговорила одна из учениц. По его словам, девочка обиделась из-за того, что он ее отругал.

«Пришла, рассказала маме, мама додумала себе, придумала, накрутила. Давай уговаривать других. И первоначально родителей опросили, все нормально. Потом через три недели почему-то появляются новые показания», — добавил он.

Мужчина намерен обжаловать решение суда.