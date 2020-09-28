В Китае назвали сроки выпуска национальной вакцины от COVID-19

В настоящее время испытания проходят сразу 11 вакцин.

Китайская вакцина от коронавируса может появиться в продаже к концу 2020 года, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

В ведомстве отметили, что в настоящее время испытания проходят сразу 11 вакцин. Четыре из них разрешено задействовать для участия в третьей фазе клинических испытаний за рубежом.

Если испытания завершатся успехом, то инактивированная национальная вакцина от COVID-19 поступит в продажу уже в конце 2020 года, отметили в комитете.

Еще ряд вакцин одобрили для проведения первой и второй фаз испытаний. Ранее сообщалось, что на первых этапах тестирования наблюдались лишь незначительные побочные эффекты.