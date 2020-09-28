В Калуге задержали дилера с крупной партией наркотиков
Сейчас подозреваемый задержан.
37-летнего калужанина подозревают в незаконном обороте наркотиков,
Калужские полицейские получили информацию об очень подозрительном жителе областного центра и решили провести личный досмотр мужчины. Информация подтвердилась: у подозреваемого было обнаружено и изъято около 800 граммов некоего вещества. Как показала экспертиза, это был «мефедрон».
Возбуждено уголовное дело.
Сейчас подозреваемый задержан. Ведется расследование.