В Калуге задержали дилера с крупной партией наркотиков

Сейчас подозреваемый задержан.

37-летнего калужанина подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Калужские полицейские получили информацию об очень подозрительном жителе областного центра и решили провести личный досмотр мужчины. Информация подтвердилась: у подозреваемого было обнаружено и изъято около 800 граммов некоего вещества. Как показала экспертиза, это был «мефедрон».

Возбуждено уголовное дело.

Сейчас подозреваемый задержан. Ведется расследование.