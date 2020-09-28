У рязанцев осталось три дня на получение детских выплат

Заявления на выплаты принимают до 30 сентября включительно.

До окончания приема заявлений на денежные выплаты на детей в период пандемии коронавируса осталось три дня. Об этом рассказала ГТРК «Ока».

Заявления на выплаты принимают до 30 сентября включительно. Ежемесячная выплата в пять тысяч рублей за апрель, май и июнь предоставляется на детей младше трех лет. 10 тысяч рублей могут получить рязанцы с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

Заявку на получение пяти тысяч рублей можно подать в электронном формате через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР, на 10 тысяч — только через портал госуслуг.

На два вида выплат можно подать заявления в клиентской службе ПФР или МФЦ (прием ведется по предварительной записи).

Некоторые рязанцы могут получить два вида выплат, если выполняется условие соответствия сразу нескольким временным периодам.