\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
15°
Втр, 29
16°
Срд, 30
18°
ЦБ USD 76.82 -0.36 26/09
ЦБ EUR 89.66 -0.32 26/09
Нал. USD 78.55 / 80.3 12:43
Нал. EUR 91.50 / 91.4 12:43
Новости
Коронавирус
Публикации
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
48 минут назад
151
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
1 час назад
400
Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Льготные кредиты представители малого и среднего бизнес...
25 сентября 12:22
9 268
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
23 сентября 16:18
14 918
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
У рязанцев осталось три дня на получение детских выплат
Заявления на выплаты принимают до 30 сентября включительно.

До окончания приема заявлений на денежные выплаты на детей в период пандемии коронавируса осталось три дня. Об этом рассказала ГТРК «Ока».

Заявления на выплаты принимают до 30 сентября включительно. Ежемесячная выплата в пять тысяч рублей за апрель, май и июнь предоставляется на детей младше трех лет. 10 тысяч рублей могут получить рязанцы с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.

Заявку на получение пяти тысяч рублей можно подать в электронном формате через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР, на 10 тысяч — только через портал госуслуг.

На два вида выплат можно подать заявления в клиентской службе ПФР или МФЦ (прием ведется по предварительной записи).

Некоторые рязанцы могут получить два вида выплат, если выполняется условие соответствия сразу нескольким временным периодам.