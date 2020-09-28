Смертельное ДТП под Рязанью и подробности гибели ребенка в аквапарке. Главные новости выходных, 26-27 сентября

Вспомним основные события прошедших выходных, 26-27 сентября.
Под Рязанью произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека. Погибшими в аварии под Рязанью детьми оказались две девочки. Они были приемными. С места аварии появились фото и видео.
Появились подробности другой трагедии: СМИ рассказали обстоятельства поездки в рязанский аквапарк, где погиб подросток.
В выходные произошло несколько серьезных аварий. Экс-вратарь ХК «Рязань» погиб в ДТП. Позже стали известны подробности его гибели.
В Рязанском районе легковушка врезалась в трактор.
В Горроще сбили девушку. О произошедшем рассказали в полиции.
Под Рязанью в ДТП попал мотоциклист. Авария спровоцировала пробку.
Массовое ДТП произошло в Рязани в Кальном.
Были и пожары.
В Песочне сгорела машина. В МЧС прокомментировали произошедшее.
В доме на улице Пугачева произошел пожар. Также в многоэтажке на улице Халтурина загорелась квартира.
К другим новостям.
За дочь депутата, плеснувшую в глаза антисептиком однокласснице, заступились родители других учеников.
Рязанка с коляской получила травму из-за маршрутчика.
На пяти улицах запретят парковку из-за реконструкции Астраханского моста. Рязанцы прошли в финальный сезон шоу «Танцы».
В Рязани отменили еще один хоккейный матч.