Смертельное ДТП под Рязанью и подробности гибели ребенка в аквапарке. Главные новости выходных, 26-27 сентября

Редакция подготовила традиционный обзор самых важных событий минувшего уикенда.

Вспомним основные события прошедших выходных, 26-27 сентября.

Под Рязанью произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека. Погибшими в аварии под Рязанью детьми оказались две девочки. Они были приемными. С места аварии появились фото и видео .

Появились подробности другой трагедии: СМИ рассказали обстоятельства поездки в рязанский аквапарк, где погиб подросток.

В выходные произошло несколько серьезных аварий. Экс-вратарь ХК «Рязань» погиб в ДТП. Позже стали известны подробности его гибели.

В Рязанском районе легковушка врезалась в трактор.

В Горроще сбили девушку. О произошедшем рассказали в полиции.

Под Рязанью в ДТП попал мотоциклист. Авария спровоцировала пробку.

Массовое ДТП произошло в Рязани в Кальном.

Были и пожары.

В Песочне сгорела машина. В МЧС прокомментировали произошедшее.

В доме на улице Пугачева произошел пожар. Также в многоэтажке на улице Халтурина загорелась квартира.

К другим новостям.

За дочь депутата, плеснувшую в глаза антисептиком однокласснице, заступились родители других учеников.

Рязанка с коляской получила травму из-за маршрутчика.

На пяти улицах запретят парковку из-за реконструкции Астраханского моста. Рязанцы прошли в финальный сезон шоу «Танцы».