\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
15°
Втр, 29
16°
Срд, 30
18°
ЦБ USD 76.82 -0.36 26/09
ЦБ EUR 89.66 -0.32 26/09
Нал. USD 78.55 / 80.3 12:43
Нал. EUR 91.50 / 91.4 12:43
Новости
Коронавирус
Публикации
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
48 минут назад
151
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
1 час назад
400
Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Льготные кредиты представители малого и среднего бизнес...
25 сентября 12:22
9 268
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
23 сентября 16:18
14 918
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Смертельное ДТП под Рязанью и подробности гибели ребенка в аквапарке. Главные новости выходных, 26-27 сентября
Редакция подготовила традиционный обзор самых важных событий минувшего уикенда.

Вспомним основные события прошедших выходных, 26-27 сентября.

Под Рязанью произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека. Погибшими в аварии под Рязанью детьми оказались две девочки. Они были приемными. С места аварии появились фото и видео.

Появились подробности другой трагедии: СМИ рассказали обстоятельства поездки в рязанский аквапарк, где погиб подросток.

В выходные произошло несколько серьезных аварий. Экс-вратарь ХК «Рязань» погиб в ДТП. Позже стали известны подробности его гибели.

В Рязанском районе легковушка врезалась в трактор.

В Горроще сбили девушку. О произошедшем рассказали в полиции.

Под Рязанью в ДТП попал мотоциклист. Авария спровоцировала пробку.

Массовое ДТП произошло в Рязани в Кальном.

Были и пожары.

В Песочне сгорела машина. В МЧС прокомментировали произошедшее.

В доме на улице Пугачева произошел пожар. Также в многоэтажке на улице Халтурина загорелась квартира.

К другим новостям.

За дочь депутата, плеснувшую в глаза антисептиком однокласснице, заступились родители других учеников.

Рязанка с коляской получила травму из-за маршрутчика.

На пяти улицах запретят парковку из-за реконструкции Астраханского моста. Рязанцы прошли в финальный сезон шоу «Танцы».

В Рязани отменили еще один хоккейный матч.