Рязанскому участнику ОПГ озвучили приговор

24 сентября 2020 года Рязанский областной суд вынес приговор в отношении рязанца, которого признали виновным в производстве и сбыте наркотиков организованной группой. Об этом сообщил
В августе 2017 года мужчина вошел в состав ОПГ, которую создали для серийного производства и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Запрещенные вещества распространяли на территории различных субъектов, в том числе Рязанской и Московской областей.
Рязанец получал от регионального куратора инструкции и деньги для организации деятельности, для чего нашел и приобрел домовладение. Наркотики изготавливал другй человек.
В 2018 году рязанец поручил этому человеку перенести лабораторию по изготовлению в один из районов области, а также деньги на покупку домовладения для дальнейшего производства наркотических средств. Вместе они перевезли оборудование.
11 ноября 2019 года суд вынес приговор в отношении изготовителя. Ему назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Во время следствия с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
Распространителю назначили 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 600 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.