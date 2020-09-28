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Рязанскому участнику ОПГ озвучили приговор
Приговор не вступил в законную силу.

24 сентября 2020 года Рязанский областной суд вынес приговор в отношении рязанца, которого признали виновным в производстве и сбыте наркотиков организованной группой. Об этом сообщил сайт суда.

В августе 2017 года мужчина вошел в состав ОПГ, которую создали для серийного производства и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Запрещенные вещества распространяли на территории различных субъектов, в том числе Рязанской и Московской областей.

Рязанец получал от регионального куратора инструкции и деньги для организации деятельности, для чего нашел и приобрел домовладение. Наркотики изготавливал другй человек.

В 2018 году рязанец поручил этому человеку перенести лабораторию по изготовлению в один из районов области, а также деньги на покупку домовладения для дальнейшего производства наркотических средств. Вместе они перевезли оборудование.

11 ноября 2019 года суд вынес приговор в отношении изготовителя. Ему назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Во время следствия с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Распространителю назначили 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 600 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.