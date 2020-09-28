Рязанцы завоевали медали первенства России по гребле на байдарках и каноэ

Соревнования проходили 22-27 сентября в Энгельсе Саратовской области.

22-27 сентября в Энгельсе Саратовской области проходило первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи до 24 лет. По итогам соревнований рязанские гребцы воспитанники СШОР «Лидер» завоевали медали. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Петров Захар стал первым в каноэ -одиночке на дистанции 500 метров. Петр Захаров и Егор Карпов и Матвей Жуков и Сергей Немов стали также вторыми в эстафете 4×200 м в каноэ-одиночке. Тренируются спортсмены под руководством заслуженного тренера России Елены Ивановой и тренера Владимира Клинова.