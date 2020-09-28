Рязанцы выбрали лучшие короткометражки на фестивале уличного кино

Под открытым небом жителям города показали десять короткометражных фильмов молодых режиссеров.

26 и 27 сентября в амфитеатре культурного пространства « FABRIKA » прошел фестиваль уличного кино. Под открытым небом жителям города показали десять короткометражных фильмов молодых режиссеров.

После просмотра рязанцы проголосовали за понравившуюся работу светом фонарика, телефона или зажигалки. Организаторы измерили уровень света и определили тройку победителей в Рязани.

По итогам голосования первое место получила работа Ивана Соснина «Большая восьмерка». Второе место — картина Араика Крпояна «Интересное кино». На третьем месте оказались сразу две короткометражки «Обмен» режиссера Аксиньи Гог и «Подвиг» режиссера Ивана Петухова.

Картина, получившая первое место, это история о простом рабочем, который узнал, что к городскому мероприятию власти решили очистить улицы от бездомных собак. Герой Ваня не смог бросить животных в беде. Трогательный фильм больше всего впечатлили рязанцев, поэтому и получил большое количество голосов.

«Очень люблю животных. Давно мечтал снять что-то подобное, а в последнее время несколько раз наткнулся на новостные статьи об отстреле собак в самых разных городах России. Обычно это связано с крупными международными мероприятиями. Так мне и пришла идея фильма», — поделится режиссер фильма «Большая восьмерка» Иван Сосин.

О короткометражке «Интересные истории», которая оказалась на втором месте, рассказал режиссер Араик Крпоян, который приехал на открытие фестиваля в Рязани. Он отметил, что картина является его дебютом, а показ на фестивале — премьерой.

«Была идея написать сценарий, который можно снять за короткий срок и по минимуму использовать локации и средства. И мне это удалось. Съемки фильма шли около месяца. Среди актеров в короткометражке принял участие заслуженный артист России Владимир Стеклов, уж очень ему понравился сценарий. Что касается самого фильма, то это криминальная драма о том, что ничего так просто в жизни не дается», — рассказал режиссер.

В первый день, 26 сентября, зрители также познакомились с конкурсной программой Фестиваля и послушали лекцию Максима Семенова «Народные кинохиты и национальные праздники». Во второй день, 27 сентября, гости посмотрели внеконкурсную подборку «Молодежное 1».

С августа по сентябрь «Фестиваль уличного кино» охватит более 600 населенных пунктов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфу, Якутск, Краснодар и другие города.

В конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов прошедшего года, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».

Организатор фестиваля Анна Якименко добавила, что в каждом городе будут подводиться итоги голосования, а в Москве выберут самую лучшую картину по рейтингу. «Победителю достанется приз — грант в 1 500 000 рублей на упаковку полнометражного дебюта», — отметила организатор.

Те, кто не успел посмотреть короткометражки, могут не отчаиваться. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ эксклюзивно покажет фильмы-призеры Фестиваля уличного кино. В период проведения фестиваля в онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть конкурсные работы финалистов и призеров Фестиваля уличного кино прошлых лет. После завершения смотра по всей России, в сервисе будут доступны 10 короткометражных фильмов, включенных в программу текущего фестиваля.

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