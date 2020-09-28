Рязанцы выбрали лучшие короткометражки на фестивале уличного кино

26 и 27 сентября в амфитеатре культурного пространства «
После просмотра рязанцы проголосовали за понравившуюся работу светом фонарика, телефона или зажигалки. Организаторы измерили уровень света и определили тройку победителей в Рязани.
По итогам голосования первое место получила работа Ивана Соснина «Большая восьмерка». Второе место — картина Араика Крпояна «Интересное кино». На третьем месте оказались сразу две короткометражки «Обмен» режиссера Аксиньи Гог и «Подвиг» режиссера Ивана Петухова.
Картина, получившая первое место, это история о простом рабочем, который узнал, что к городскому мероприятию власти решили очистить улицы от бездомных собак. Герой Ваня не смог бросить животных в беде. Трогательный фильм больше всего впечатлили рязанцев, поэтому и получил большое количество голосов.
«Очень люблю животных. Давно мечтал снять что-то подобное, а в последнее время несколько раз наткнулся на новостные статьи об отстреле собак в самых разных городах России. Обычно это связано с крупными международными мероприятиями. Так мне и пришла идея фильма», — поделится режиссер фильма «Большая восьмерка» Иван Сосин.
О короткометражке «Интересные истории», которая оказалась на втором месте, рассказал режиссер Араик Крпоян, который приехал на открытие фестиваля в Рязани. Он отметил, что картина является его дебютом, а показ на фестивале — премьерой.
«Была идея написать сценарий, который можно снять за короткий срок и по минимуму использовать локации и средства. И мне это удалось. Съемки фильма шли около месяца. Среди актеров в короткометражке принял участие заслуженный артист России Владимир Стеклов, уж очень ему понравился сценарий. Что касается самого фильма, то это криминальная драма о том, что ничего так просто в жизни не дается», — рассказал режиссер.
В первый день, 26 сентября, зрители также познакомились с конкурсной программой Фестиваля и послушали лекцию Максима Семенова «Народные кинохиты и национальные праздники». Во второй день, 27 сентября, гости посмотрели внеконкурсную подборку «Молодежное 1».
С августа по сентябрь «Фестиваль уличного кино» охватит более 600 населенных пунктов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфу, Якутск, Краснодар и другие города.
В конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов прошедшего года, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковым, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить».
Организатор фестиваля Анна Якименко добавила, что в каждом городе будут подводиться итоги голосования, а в Москве выберут самую лучшую картину по рейтингу. «Победителю достанется приз — грант в 1 500 000 рублей на упаковку полнометражного дебюта», — отметила организатор.
Те, кто не успел посмотреть короткометражки, могут не отчаиваться. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ эксклюзивно покажет фильмы-призеры Фестиваля уличного кино. В период проведения фестиваля в онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть конкурсные работы финалистов и призеров Фестиваля уличного кино прошлых лет. После завершения смотра по всей России, в сервисе будут доступны 10 короткометражных фильмов, включенных в программу текущего фестиваля.
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