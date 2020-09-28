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Рязанцы привезли медали с Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
С 25 по 27 сентября в Сегеде (Венгрия) прошел Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ.

С 25 по 27 сентября в Сегеде (Венгрия) прошел Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ. В регате приняли участие спортсмены 33 стран мира, в том числе сборная России и паралимпийская сборная России.

По итогам соревнований в составе паралимпийской сборной команды России спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки и СШОР «Олимпиец» Артем Воронков стал первым в классе КL3 на дистанции 200 м и завоевал бронзовую награду на дистанции 500 м.

В составе сборной команды России Анастасия Долгова стала первой на на дистанции 200 м в байдарке-двойке и третьей в байдарке-четверке на дистанции 200 м и байдарке-двойке на дистанции 500 м. Также четвертое место завоевал Роман Ерлинеков в каноэ-одиночке на 5000 м. Спортсменов тренируют Заслуженные тренеры России Владимир и Наталья Тебенихины и тренер Маргарита Тебенихина.

Также Иван Штыль (СШОР «Лидер», ЦСП, тренер Заслуженный тренер России Елена Иванова и тренер Владимир Клинов) стал первым на дистанции 200 м в каноэ-одиночке.