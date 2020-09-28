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Россиянам пообещали аномальную погоду зимой
Синоптики опубликовали прогноз о погоде с разнонаправленными температурными аномалиями в течение октября — марта.

Синоптики прогнозируют аномальную погоду зимой. Прогноз о погоде с разнонаправленными температурными аномалиями в течение октября — марта опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Октябрь в южных регионах Центрального и Приволжского федеральных округов ожидается холоднее, чем в прошлом году. В ноябре выше нормы средняя температура воздуха предполагается на востоке Северо-Западного округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского округов, а также на северо-востоке Якутии.

В декабре на большей части Северо-Западного и Центрального округов, а также на Чукотке температура будет ниже, чем в 2019 году.

Согласно прогнозу, февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории страны.