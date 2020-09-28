Роспотребнадзор сообщил, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

По словам специалистов, после выхода на плато снизится число заболевших.

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщил, что Россия выйдет на плато по коронавирусу в октябре. Об этом передает РИА Новости .

После этого начнется снижение числа заболевших, заявил специалист.

Академик выразил мнение, что дополнительные ограничения по коронавирусу вводить не нужно, но напомнил о рекомендациях ввести удаленный режим работы и самоизоляцию для пожилых людей.

По мнению Малеева, за нарушение мер профилактики могут усилить штрафы.

«Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут», — добавил специалист.

Он сообщил, что Роспотребнадзор разработал около 400 рекомендаций для производств, культурных организаций и образовательных учреждений.