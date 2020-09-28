Роспотребнадзор проверил рязанские торговые центры

По итогам рейда возбудили дела об административных правонарушениях.

В понедельник, 28 сентября, специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили рязанские торговые центры. Об этом сообщили в опергруппе Рязанской области.

Специалисты осмотрели соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил в ТРЦ «Виктория Плаза» и «Премьер» в Рязани, а также в торговых объектах на территории муниципальных образований региона.

Внимание уделили наличию масок и перчаток у персонала, а также проверили доступность средств для дезинфекции рук, обеспечение безопасной дистанции, а также нанесение специальной разметки.

По итогам рейда возбудили дела об административных правонарушениях.

Проверки продолжатся.