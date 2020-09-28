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Родственники умершего в больнице рязанца выиграли суд у минздрава
Представитель ответчика иск не признал.

Родственники умершего в больнице рязанца выиграли суд у минздрава, сообщили на сайте облсуда.

Известно, что в мае 2017 года мужчина обратился в больницу к травматологу с жалобами на опухоль и боли в подключичной области.

В течение двух месяцев состояние пациента ухудшалось — появились боли в почках. Врач-уролог по результатам УЗИ выписал направление в ГБУ РО «Городская клиническая больница №11» на операцию. Там рязанца госпитализировать отказались и направили в межрайонную больницу.

Через неделю мужчина посетил Ряжскую ЦРБ, где его полностью обследовали и экстренно госпитализировали в «Областной клинический онкологический диспансер». В начале октября его состояние ухудшалось, ему назначили переливание крови. После 10 октября он впал в кому и через несколько дней, не приходя в сознание, скончался.

Суд пришел к выводу о некачественном оказании медицинских услуг, взыскав в пользу матери, супруги и несовершеннолетних детей по 750 тысяч рублей каждому.