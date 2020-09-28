Путин заявил, что борьба с коронавирусом еще не окончена

Президент призвал россиян не расслабляться и соблюдать все рекомендации врачей.

В понедельник, 28 сентября, президент Владимир Путин заявил, что нужно соблюдать меры, связанные с коронавирусом, чтобы избежать масштабных ограничений. Об этом передает РИА Новости .

Глава государства заявил, что от каждого зависит результат общих усилий по брьбе с коронавирусом.

«Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — сказал Путин.

Президент заявил, что борьба в пандемией в России продолжается. Он призвал россиян не расслабляться и соблюдать все рекомендации врачей.

«Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», — добавил он.