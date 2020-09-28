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Проект Рязанского приборного завода стал победителем программы «Вектор» Академии «Ростеха»
Программа «Вектор» — это образовательный проект Академии «Ростеха» для сотрудников Госкорпорации.

Начальник бюро отдела диверсификации Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») Мария Мурзова в качестве лидера команды успешно защитила инновационный проект «Разработка модульной установки глубокой очистки для обеззараживания питьевой воды и сточных вод на основе плазменно-оптической технологии» в финале программы «Вектор» Академии «Ростеха».

«Проблема качества воды сегодня актуальна как никогда. Для нашей страны это — вопрос здоровья и жизни граждан, а также экономических потерь порядка 34 млрд рублей ежегодно от болезней, вызванных некачественной питьевой водой. В проекте Марии Мурзовой, вошедшем в число победителей финала программы „Вектор“, предложено одно из направлений решения этой проблемы, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Разработкой модульной установки очистки и обеззараживания воды АО „ГРПЗ“ занимается в содружестве с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Как победитель программы проект получит финансирование Госкорпорации „Ростех“. Наше предприятие заинтересовано в новых идеях для внедрения в серийное производство конкурентоспособных продуктов и выхода на новые рынки сбыта в рамках диверсификации производства».

Предложенный в проекте модуль основан на плазменно-оптической технологии и предназначен для обеззараживания воды от патогенной микрофлоры, включая наиболее устойчивые формы споронесущих микроорганизмов, вирусов, а также биотоксинов. После обработки снижается концентрация канцерогенных и опасных веществ. Технология полностью отвечает критериям экологической чистоты и безопасности, не требует дополнительных химических реагентов и не дает отрицательных побочных эффектов.

«Проект базируется на принципе воздействия на жидкость высокоинтенсивным импульсным излучением сплошного, от ультрафиолетового до инфракрасного, спектра. Он является продолжением проводимых в МГТУ им. Н.Э. Баумана в течение ряда лет фундаментальных и прикладных исследований. Мы с коллегами разработали жизнеспособную бизнес-модель, реализация которой принесет нашему предприятию реальный доход, — отметила лидер проекта Мария Мурзова. — Модуль можно применять в составе стационарных и мобильных установок обработки воды путем встраивания в существующую систему водоснабжения».

На первом этапе реализации проекта выбран самый массовый сегмент рынка — это частные дома и квартиры. В дальнейшем планируется разработка линейки модулей для использования в бассейнах, при очистке сточных вод, в пищевой промышленности.

Программа «Вектор» — это образовательный проект Академии «Ростеха» для сотрудников Госкорпорации, задействованных в развитии гражданских продуктовых направлений. Она объединяет знания и опыт лучших экспертов отрасли, передовые российские и зарубежные практики. Реализация проекта приведет к созданию кадрового актива, необходимого для диверсификации предприятий ОПК.