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Появились подробности убийства мужчины в рязанском поселке
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Появились подробности убийства мужчины в рязанском поселке. Сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, 25 сентября 2020 в одном из домов в поселке Ухолово компания распивала спиртные напитки. В ночь на 26 сентября хозяин дома стал провожать гостей. В это время между ним и 36-летним рязанцем возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес одному из гостей удар ножом в шею. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.

Теперь 54-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Его заключили под стражу.