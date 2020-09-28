Появились подробности убийства мужчины в рязанском поселке

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Появились подробности убийства мужчины в рязанском поселке. Сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, 25 сентября 2020 в одном из домов в поселке Ухолово компания распивала спиртные напитки. В ночь на 26 сентября хозяин дома стал провожать гостей. В это время между ним и 36-летним рязанцем возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес одному из гостей удар ножом в шею. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия.

Теперь 54-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Его заключили под стражу.