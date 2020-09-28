Появились новые фото с места смертельного ДТП под Рязанью
В аварии погибли двое взрослых и двое детей.
Издательство «Пресса»
В субботу, 26 сентября, на 286-ом километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись Kia Rio, за рулем которого был 29-летний житель Рязанской области, и Chevrolet Aveo под управлением 46-летней женщины.
Погибли водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля Kia Rio. 28-летнего пассажира госпитализировали.
В Chevrolet Aveo погибли двое детей, женщину-водителя и ребенка госпитализировали.
Ранее выяснилось, что погибшими в аварии детьми оказались две девочки. Они были приемными. С места аварии появились фото и видео.