Появились новые фото с места смертельного ДТП под Рязанью

В аварии погибли двое взрослых и двое детей.

Издательство «Пресса» опубликовало новые фото с места смертельного ДТП под Рязанью. В аварии погибли двое взрослых и двое детей. Еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы.

В субботу, 26 сентября, на 286-ом километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись Kia Rio, за рулем которого был 29-летний житель Рязанской области, и Chevrolet Aveo под управлением 46-летней женщины.

Погибли водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля Kia Rio. 28-летнего пассажира госпитализировали.

В Chevrolet Aveo погибли двое детей, женщину-водителя и ребенка госпитализировали.

Ранее выяснилось, что погибшими в аварии детьми оказались две девочки. Они были приемными. С места аварии появились фото и видео.