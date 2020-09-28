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Попова заявила, что среди школьников нет больных COVID-19
От 55 до 95% детей в разных субъектах болеют бессимптомно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что среди школьников на сегодняшний день нет распространения коронавируса. Об этом она сообщила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Дети отучились месяц — это две инкубации, два инкубационных периода… и на сегодняшний день у нас все меры, которые были предприняты, а это и разобщение детей, разное начало, разные входы, термометрия, фильтры на входе», — сказала Попова.

По ее словам, в общей массе из-за недомогания в школы не пришли 1,5% учеников. Она уточнила, что не все из этих детей были с коронавирусом.

Специалист добавила, что внутри школ коронавирус не распространен. По словам Поповой, от 55 до 95% детей в разных субъектах болеют бессимптомно.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре видят нарастание числа выявленных носителей коронавируса. Среди школьников на первой неделе это было 0,5%, на второй неделе — чуть больше 1%, третья неделя показала, что число детей-носителей коронавируса в школах не превышает 2%.