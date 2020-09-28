Оперштаб обновил статистику коронавируса в рязанских городах и селах

В регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 8133 человека.

Власти обновили данные о заболевших в районах Рязанской области. Оперштаб в понедельник, 28 сентября, сообщил, что в регионе с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировали 8133 человека.

Данные по районам области и Рязани: