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Новые и молодые. В Рязани начало вещать радио ТКР. ФМ
Его создатели уверены, что смогут привлечь к себе молодежную аудиторию.

Чем ты занимаешься, когда едешь в автомобиле, тренируешься, ждешь преподавателя или друзей? Конечно, слушаешь радио. Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на частоте 93.2 FM.

Его создатели уверены, что смогут привлечь к себе молодежную аудиторию. Ставку делают именно на них. Музыка, развлекательные программы, розыгрыши, — эфир радио динамичен и легок. Рязанцам чуть постарше понравятся свежие новости, обновляющиеся каждый час.

Подробнее о новой молодежной радиостанции читайте в нашем разделе «Публикации».