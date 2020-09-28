Московский депутат пожаловался на работу рыбновской скорой

По его словам, скорая не смогла помочь его родственнице.

Московский депутат Игорь Абрамов рассказал о том, как его родственнице оказала помощь рыбновская скорая. Об этом он написал в Facebook.

Автор сообщения рассказал, что его 85-летней тете стало плохо при посещении храма, она упала.

Женщине вызвали скорую.

«В ожидании скорой сестра доехала до больницы. И здесь удивлению не было предела, дежурный врач просто ушел домой. Можете себе такое представить в Москве или в области? Я — нет», — написал депутат.

По его словам, скорая приехала спустя 20 минут.

«От нее несло навозом на всю улицу. Откуда она приехала мы так и не поняли. Кроме носилок и чемоданчика у врачей ничего не было», — говорится в сообщении.

Абрамов добавил, что после этого он с родственницей поехал в больницу делать кардиограмму сердца.

«Хорошо, что все обошлось, но сама ситуация наводнит на определенные мысли», — заключил он.