Фото: рязанские регбисты начали тренироваться на новом поле

Регбисты отрабатывают навыки паса, обыгрыша, скорости передач.

Рязанские регбисты начали тренироваться на новом поле в районе Лесопарка. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Здесь подготовлено поле, установлены регбийные ворота и ограждение. Регбисты отрабатывают навыки паса, обыгрыша, скорости передач.

Регбийная команда основана в регионе в 2013 году под руководством Мухина Максима.

Клуб становился серебряным призером ЦФО по регби — 7, бронзовым призером кубка имени Генерала И.В. Болдина, серебряным призером STUPINO SEVENS, участником всероссийских соревнований по регби — 7 и Кубка WETT по пляжному регби, Кубка России по регби — 7, Кубка Вооруженных сил РФ по регби — 7. Также команда регбистов — серебряный призер Кубка командующего Черноморским флотом по регби-7.