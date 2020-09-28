Фото: перед началом уроков на входе в рязанскую школу собралась толпа детей

По словам автора, снимок сделан в школе №13.

Перед началом уроков на входе в рязанскую школу собралась толпа детей. Фотографию опубликовали в одной из местных групп во «ВКонтакте» в понедельник, 28 сентября.

По словам анонимного автора, снимок сделан в школе №13.

«Школа открывается в 7:30, но время 7:34, детей еще не пускают в школу. Маленький коридор заполнен детьми, еще столько же стоят на улице, — комментирует он фотографию. — Какое соблюдение дистанции из-за коронавируса, если дети битком там стоят!»