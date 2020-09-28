Фото: пьяный рязанец на «ЗАЗ» перевернулся в Спасском районе

Машина вылетела в кювет.

В воскресенье, 27 сентября, в 8:15 в Спасском районе на 51-м километре дороги «Рязань-Спасск-Ижевское-Лакаш» перевернулся 23-летний житель Рязанской области на «ЗАЗ». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Выяснилось, что молодой человек был пьян (0,3 мг/л в выдыхаемом воздухе). Он не справился с управлением и выехал в кювет, автомобиль опрокинулся.

Водитель обращался за медпомощью.

Проводится проверка.