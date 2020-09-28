Доску почета Рязанской области пополнили новые имена

На Доску почета занесли 48 передовиков производства и социальной сферы.

В Рязанской области обновили Доску почета. В понедельник, 28 сентября, губернатор Николай Любимов вручил сертификаты новым лицам.

«От всей души поздравляю каждого, кто заслужил украшать нашу областную доску почета. И особенно, тех, кто попал в этот список впервые. Чем больше людей будут равняться на вас, тем больше у Рязанской области будет сил и возможностей для дальнейшего уверенного движения вперед», — сказал Любимов.

На Доску почета занесли 48 передовиков производства и социальной сферы, 12 предприятий. Среди награжденных организаций: ООО «Рязанские сады», «СААЗ Комплект», Елатомский приборный завод, ЦентрТрансТехМаш и других.

«Мы готовы и в дальнейшем оказывать вам помощь и поддержку так, чтобы вы ее ощущали на уровне регионального, федерального правительств», — добавил губернатор.