Число заболевших коронавирусом рязанцев приблизилось к 8100

В России за сутки заболели 8 135 человек.

С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 8 093 случаев коронавируса. За сутки в регионе диагноз подтвердился у 41 человека. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил столичный оперштаб.

Еще 40 тестов находятся на подтверждении.

Всего выздоровел 6 681 человек, умерли 50 пациентов.

В России за сутки заболели 8 135 человек (всего 1 159 573), вылечились 2 702 (945 920), умер 61 пациент (20 385).